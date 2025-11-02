O Volkswagen T-Cross domina há anos as vendas entre os SUVs no Brasil, sendo o preferido de muitos consumidores e também de motoristas de aplicativo. No entanto, a Nissan prepara um forte concorrente que promete balançar esse cenário. Trata-se do novo Kait, SUV compacto que chega com preço mais acessível e características que devem agradar especialmente quem trabalha com transporte por aplicativos como a Uber.

O anúncio foi feito por Ivan Espinosa, CEO global da Nissan, durante o Japan Mobility Show. O executivo confirmou que o Kait será produzido no Brasil e fará parte do investimento de R$ 2,8 bilhões da marca na América Latina. O objetivo é ampliar a presença da Nissan no segmento de SUVs e oferecer um modelo pensado para quem busca conforto, economia e bom custo-benefício — fatores essenciais para motoristas de aplicativos.

Design renovado e foco na praticidade

Ainda sem ficha técnica divulgada, o novo SUV utilizará a mesma base do antigo Kicks, lançado em 2016, mas trará um visual totalmente atualizado. Flagras de testes já mostram um design mais arrojado e moderno, com interior reformulado e novos itens de conforto.

A estimativa é que o Kait chegue ao mercado com preços até R$ 140 mil, ficando abaixo de concorrentes como o T-Cross. Essa faixa de valor deve torná-lo especialmente atraente para quem usa o carro como ferramenta de trabalho, unindo bom espaço interno e baixo custo de manutenção.

Lançamento previsto para 2025

Os detalhes de motorização e tecnologia serão revelados apenas no lançamento oficial, previsto para 2025. Com produção nacional e foco em eficiência, o Nissan Kait tem potencial para se tornar o novo queridinho dos motoristas da Uber e para competir de igual para igual com os principais SUVs compactos do país.