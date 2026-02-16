Especialistas em cardiologia definiram um novo critério para a identificação da hipertensão arterial, condição popularmente conhecida como pressão alta. O consenso, construído entre as principais sociedades médicas da Argentina, revisa o patamar considerado seguro para adultos e passa a adotar valores mais baixos como referência. A atualização tem como foco reforçar a prevenção de doenças cardiovasculares, que seguem entre as principais causas de mortes precoces no país.

Mudança no limite considerado seguro

Por muitos anos, a prática médica adotou o valor de até 14 por 9 (140/90 mmHg) como aceitável para pessoas com diagnóstico de hipertensão. Estudos recentes, porém, apontaram que esse nível ainda expõe os pacientes a riscos elevados. Com base em novas evidências clínicas e estatísticas, o limite recomendado foi reduzido para 13 por 8 (130/80 mmHg).

Apesar de a diferença parecer pequena, especialistas explicam que a alteração tem impacto direto na redução de complicações graves. Pesquisas analisadas no processo de revisão indicam que o controle mais rigoroso da pressão pode diminuir significativamente a ocorrência de infartos e acidentes vasculares cerebrais.

Impacto silencioso da hipertensão

A hipertensão é considerada uma doença silenciosa, já que, na maioria dos casos, não apresenta sintomas claros. Esse fator contribui para o diagnóstico tardio e para o controle inadequado da condição. Estimativas apontam que menos da metade das pessoas com pressão alta sabem que convivem com o problema. Entre os que recebem o diagnóstico, muitos não conseguem manter os níveis dentro dos valores ideais.

Esse cenário favorece o surgimento de complicações evitáveis, como problemas cardíacos, insuficiência renal e derrames, que poderiam ser reduzidos com acompanhamento médico adequado e controle contínuo.

Prevenção e hábitos saudáveis

A nova diretriz reforça a importância da detecção precoce. A medição regular da pressão arterial, inclusive em consultas de rotina, é considerada fundamental. Além disso, mudanças no estilo de vida seguem como pilares da prevenção: alimentação equilibrada, consumo moderado de sal, prática de atividade física e abandono do cigarro.

A adesão correta ao tratamento indicado pelos profissionais de saúde também é apontada como decisiva. Ao estabelecer parâmetros mais rigorosos, as entidades médicas buscam ampliar a proteção da população e reduzir o impacto das doenças cardiovasculares a longo prazo.