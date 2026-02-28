Pequenos gestos do dia a dia, muitas vezes vistos como manias, podem esconder traços surpreendentes. Entre eles, o hábito de roer unhas aparece como um possível indicativo de inteligência acima da média. A afirmação ganha força a partir de estudos analisados pelo professor Craig Wright, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos.

O pesquisador sustenta que a genialidade não se resume a notas altas ou a um QI elevado. Para ele, o verdadeiro diferencial está no impacto duradouro que uma pessoa consegue provocar no mundo.

O que define um gênio?

Há séculos, estudiosos tentam decifrar o que diferencia mentes brilhantes das demais. Ainda hoje, não há consenso. Wright, que há mais de 20 anos se dedica ao tema e é autor do livro “Os Hábitos Secretos dos Gênios”, defende que genialidade envolve originalidade e transformação concreta da realidade.

Em entrevista à BBC, ele afirmou que um gênio é aquele capaz de apresentar ideias novas que mudam rumos e permanecem relevantes ao longo do tempo. Nem sempre essas pessoas tiveram desempenho escolar impecável. Muitas vezes, seguiram caminhos pouco convencionais.

Entre os comportamentos observados em indivíduos altamente inteligentes está a dedicação intensa a um tema específico. Segundo Wright, grandes conquistas costumam ser resultado de anos de empenho contínuo. Não surgem apenas de lampejos criativos.

Essa entrega profunda pode ser confundida com obsessão. Mas, para o pesquisador, é justamente essa persistência apaixonada que sustenta descobertas e criações relevantes.

Roer unhas e perfeccionismo

O hábito de roer unhas, comum desde a infância, também entrou na lista. Estudos associam essa prática a traços de ansiedade e perfeccionismo. Em muitos casos, o perfeccionismo está ligado à busca constante por excelência, característica frequente em pessoas de alto desempenho intelectual.

Especialistas alertam, porém, que o comportamento deve ser analisado com cautela. Ele também pode estar relacionado a transtornos como o TDAH.

Outro traço recorrente é a preferência por ambientes silenciosos. Pesquisas indicam que pessoas com maior capacidade cognitiva tendem a apresentar sensibilidade sensorial elevada. Por isso, evitam excesso de estímulos.

Falar sozinho, atitude muitas vezes encarada com estranheza, também pode ser positivo. Estudos de universidades americanas apontam que o diálogo interno auxilia na organização dos pensamentos e na manutenção do foco.

Os quatro hábitos não funcionam como diagnóstico. São apenas indícios de padrões mentais específicos. Para Wright, a genialidade nasce da combinação entre curiosidade, disciplina, sensibilidade e comportamentos sutis.

Assim, atitudes aparentemente banais, como roer unhas, podem revelar mais sobre a mente humana do que se imagina.