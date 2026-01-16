O aparecimento de cupins nos móveis costuma indicar uma infestação ativa na madeira. Geralmente, o problema começa de forma discreta, com pequenos furos e pó fino espalhado pelo chão ou dentro de gavetas, e, se não for identificado a tempo, pode comprometer a estrutura e a durabilidade dos móveis de sua casa.

Quando cupins surgem nos móveis, isso geralmente indica a existência de uma colônia instalada na própria peça ou em estruturas próximas, como rodapés, batentes ou forros. Esse cenário mostra que os insetos não estão apenas de passagem, mas usam a madeira como alimento e abrigo, muitas vezes há um bom tempo.

Na maioria dos casos, o aparecimento de furos, bolhas ou sons ocos ao bater na madeira indica que o interior já foi parcialmente consumido. Além de prejudicar o móvel, a presença de cupins pode sinalizar um problema mais amplo no imóvel, tornando necessárias inspeções regulares em outras áreas que contenham madeira.

Identificar os sinais de cupins nos móveis é fundamental para agir rapidamente e impedir que a infestação avance. Muitos desses indícios podem ser notados sem o uso de equipamentos específicos, apenas com uma observação cuidadosa da superfície, do interior e do entorno do móvel.

Principais sinais de infestação e quando se preocupar

Entre os sinais mais comuns da presença de cupins estão o pó fino semelhante a serragem, pequenas perfurações na madeira, partes ocas ao toque e o surgimento de asas descartadas próximas aos móveis. Esses indícios costumam aparecer em locais pouco visíveis, como fundos de armários, rodapés e áreas com pouca circulação, o que facilita que a infestação avance sem ser percebida.

Ao identificar qualquer um desses sinais, o ideal é agir rapidamente para evitar danos maiores. Em casos iniciais, medidas preventivas podem ajudar, mas quando a infestação já está avançada, a recomendação é buscar ajuda profissional. O controle adequado não só preserva os móveis, como também impede que os cupins se espalhem para outras estruturas da casa.