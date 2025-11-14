Desde 1995, a gigantesca réplica da Estátua da Liberdade que hoje se ergue em frente às lojas da Havan virou mais do que um simples enfeite: tornou‑se símbolo da marca e da “liberdade” que ela propaga. Segundo o blog oficial da empresa, a ideia surgiu a partir de uma sugestão de uma criança de apenas sete anos em Brusque (SC).

O jovem Rafain, ao ver a fachada da Casa Branca da loja catarinense, não pensou duas vezes e propôs a Luciano Hang, proprietário da Havan, para instalar uma réplica da Estátua bem em frente ao empreendimento. Desde então já foram instaladas mais de 70 dessas estátuas em todo o Brasil.

A réplica da Estátua da Liberdade da Havan não é apenas uma homenagem à icônica obra de Nova York, mas também uma marca registrada da rede, que busca transmitir valores como liberdade, empreendedorismo e ousadia. Cada estátua mede cerca de 7 metros de altura, sendo cuidadosamente construída para suportar condições climáticas variadas.

Além de sua função simbólica, a presença da estátua em frente às lojas também atrai curiosidade e turistas, tornando-se ponto de referência em várias cidades. A ideia, que começou como um gesto lúdico inspirado na criatividade de uma criança, transformou-se em um verdadeiro ícone da Havan, reforçando a identidade da marca e consolidando sua imagem no cenário nacional.

Um símbolo que une marketing e identidade cultural

A estátua da Havan vai muito além de sua função estética: ela se tornou um elemento central da estratégia de marketing da rede, capaz de chamar atenção e criar uma identidade visual forte e reconhecível em qualquer cidade. Ao reproduzir a Estátua da Liberdade em escala reduzida, a empresa transmite valores de liberdade, ousadia e empreendedorismo.

Além disso, a presença das réplicas gerou um impacto cultural e turístico significativo. As estátuas se transformaram em pontos de referência locais, atraindo visitantes interessados em fotografias e curiosidades sobre a rede.