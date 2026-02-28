Mesmo com a limpeza diária da casa, muitas pessoas enfrentam dificuldades para manter um aroma agradável por longos períodos, já que por conta do acúmulo de resíduos orgânicos, umidade e bactérias, o lixo acaba exalando mau cheiro no ambiente.

Porém, vale destacar que é possível resolver este problema por meio de uma prática que, embora seja adotada por muitos profissionais de limpeza, consiste no uso de um ingrediente presente em muitas cozinhas no processo de higienização.

Isso porque o bicarbonato de sódio, que é utilizado principalmente como antiácido para aliviar a má digestão e fermento para massas, também é um excelente aliado para este tipo de limpeza, sendo capaz de eliminar totalmente o mau odor das lixeiras.

Sua eficácia está relacionada a um processo que deve ser executado da forma correta para garantir que o cheiro de lixo não fique impregnado no ambiente, e consiste nos seguintes passos:

Lavar as lixeiras com água e sabão para garantir a remoção de resíduos acumulados;

Secar a lixeira corretamente para evitar umidade;

Antes de colocar um saco de lixo novo, polvilhar um pouco de bicarbonato de sódio no fundo da lixeira.

Além do lixo: outras aplicações do bicarbonato de sódio

É importante lembrar que o bicarbonato de sódio se destaca como um agente de limpeza versátil, ecológico e econômico que além de auxiliar na eliminação do mau odor provocado pelo lixo, também pode ser extremamente útil para as seguintes funções: