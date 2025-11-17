Atual campeã da Copa do Mundo, a Argentina se prepara para defender o título no próximo ano, quando o mundial será disputado nos três países da América do Norte: Estados Unidos, México e Canadá. Antes, no entanto, os “hermanos” tiveram uma forte decepção na categoria sub-17, onde buscavam o seu primeiro trofeu do torneio.
Após somar três vitórias em três jogos na fase de grupos (3 a 2 sobre a Bélgica, 1 a 0 sobre a Tunísia e 7 a 0 sobre Fiji), a Argentina não foi páreo para o México na segunda fase. Depois de empatarem por 2 a 2 no tempo normal, argentinos e mexicanos decidiram a vaga para as oitavas de final com os hermanos sendo derrotados: 5 a 4.
Argentina perdeu para o México
Com a queda da Argentina, o futebol sul-americano agora conta apenas com o Brasil. Depois de superar o Paraguai, também nos pênaltis, os meninos do Sub-17 enfrentam a forte França às 10h30 (de Brasília) desta terça-feira (18). O vencedor do confronto enfrenta quem passar de Marrocos e Mali, que se encontram às 10h (também de Brasília).
O Brasil é o maior vencedor do Mundial Sub-17 com quatro conquistas (1997, 1999, 2003 e 2019) ao lado da Nigéria (1993, 2007, 2013 e 2015). Gana (1991 e 1995), México (2005 e 2011), França (2001), Alemanha (2023), Suíça (2009) e Inglaterra (2017) completam o rol de campeões.
As oitavas de final do Mundial Sub-17
- 18/11, 09h30 – Itália x Uzbequistão
- 18/11, 09h30 – Uganda x Burkina Faso
- 18/11, 10h00 – México x Portugal
- 18/11, 10h30 – Brasil x França
- 18/11, 11h45 – Suíça x Irlanda
- 18/11, 12h15 – Coreia do Norte x Japão
- 18/11, 12h45 – Marrocos x Mali
- 18/11, 12h45 – Áustria x Inglaterra
