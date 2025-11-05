A Conmebol anunciou oficialmente a data e o horário da final da Copa Libertadores da América deste ano.

A entidade que rege o futebol sul-americano divulgou a atualização por meio de suas redes sociais, confirmando o que muitos torcedores aguardavam com expectativa: a grande decisão já tem dia, local e hora marcados.

Em campo, estarão dois dos clubes mais tradicionais e populares do Brasil, em um confronto que promete parar o país e atrair a atenção de toda a América do Sul.

Oficial! Conmebol confirma data e horário da final da Libertadores

A final entre Flamengo e Palmeiras será realizada no dia 29 de novembro, um sábado, com início marcado para as 18h no horário de Brasília. O palco do duelo será o Estádio Monumental de Lima, no Peru, que volta a receber uma decisão continental após cinco anos.

A mudança no horário, que anteriormente estava previsto para as 17h, atende a uma solicitação feita nos bastidores e tem como objetivo evitar o forte calor na capital peruana no meio da tarde. Com a nova definição, a partida será disputada às 16h no horário local.

Flamengo e Palmeiras reeditarão a final de 2021, quando os paulistas levaram a melhor e levantaram a taça após vitória por 2 a 1 na prorrogação. Agora, o reencontro coloca frente a frente dois elencos milionários e repletos de jogadores experientes.

O time carioca garantiu sua vaga ao eliminar o Racing, da Argentina, enquanto o Verdão protagonizou uma virada histórica sobre a LDU, goleando por 4 a 0 em casa depois de perder o jogo de ida por 3 a 0.

Vitória na Libertadores garante vaga no Mundial de Clubes

A Copa Libertadores da América é a competição de clubes mais importante do continente sul-americano. Criada em 1960, reúne os campeões e melhores colocados dos principais campeonatos nacionais da América do Sul.

Vencer a Libertadores significa alcançar prestígio internacional, além de garantir uma vaga no Mundial de Clubes da FIFA.

Para Flamengo e Palmeiras, times que vêm protagonizando o futebol brasileiro nos últimos anos, o título representa mais do que glória: é uma afirmação de domínio regional e uma oportunidade de marcar de vez seus nomes na história.

Com dois gigantes em campo, uma final internacional e a paixão de milhões de torcedores envolvidos, a edição 2025 da Libertadores promete ser histórica.