Em um site de anúncio de carros, é possível encontrar um Chevrolet Opala que, embora bem conservado, chama atenção por outra coisa: o preço. Provavelmente, ele pode ser considerado o Opala mais caro do Brasil, já que está sendo anunciado por quase R$ 1 milhão.

Claro que carros antigos já vêm se valorizando de forma consistente, dependendo, principalmente, do estado de conservação, mas o valor de R$ 998 mil chama atenção não apenas pelo valor alto, mas por levantar a questão: será que vale a pena?

Clássico que divide opiniões

Segundo divulgado pelo site Autopapo, um Opala SS em bom estado costuma estar na faixa de seis dígitos, variando entre valores mais acessíveis para exemplares comuns e patamares próximos de R$ 200 mil em versões raras ou muito bem conservadas. Portanto, o valor de R$ 998 mil foge completamente dessa lógica.

Visualmente, o veículo preserva elementos importantes: a carroceria mantém detalhes clássicos do SS, incluindo emblemas e faixas típicas da época, e a pintura em tom azul retrô remete a uma paleta oferecida no início da década de 70. No entanto, ele não é um exemplar restaurado, já que existem intervenções que elevam o padrão do carro.

Ainda segundo o site, a parte mais distante do original está no motor de seis cilindros 4.1 que recebeu preparação completa, incluindo injeção eletrônica programável e componentes internos reforçados, além de sistemas de freio e suspensão que também foram atualizados para acompanhar a potência do motor. Todo esse conjunto faz com que o veículo entregue um desempenho muito superior ao projeto de fábrica.

Afinal, vale o preço?

Bom, se vale a pena ou não é algo que depende da percepção de cada um. O fato é que o valor milionário não se explica apenas pelo estado de conservação do veículo, mas também pela combinação desse fator com a performance que ele pode oferecer.