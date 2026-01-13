Apesar de ser um compromisso financeiro mensal de extrema importância, tendo em vista que a água é considerada essencial para a vida, arcar com a conta de fornecimento pode ser um desafio para alguns brasileiros.

Isso porque, em muitas localidades do país, a cobrança pode chegar a valores excessivamente altos, especialmente quando o abastecimento é privatizado ou a demanda é alta. Contudo, questões como estas não são um problema para moradores do município de Itapororoca, no interior da Paraíba.

Afinal, o local se organiza em torno de uma nascente que, por sua vez, consegue abastecer asas, espaços públicos e estabelecimentos do dia a dia. Por conta disso, desde 1961, não há nenhum tipo de cobrança pelo consumo de água.

Vale destacar que, para chegar aos cidadãos, a água não depende de nenhum tipo de sistema complexo. Basicamente, ela desce de forma totalmente natural e segue seu fluxo até começar a abastecer a área urbana de Itapororoca.

E este esquema é mais um dos motivos que não apenas possibilita que o fornecimento do recurso se mantenha gratuito na cidade, mas também consolida a nascente como um verdadeiro patrimônio cultural local.

Aumento na demanda acende alerta no abastecimento de água

Originalmente, o sistema de abastecimento natural de Itapororoca atendia cerca de mil famílias. Entretanto, por conta do crescimento da população, que atualmente chega a quase 20 mil habitantes, o cenário passou a exigir atenção.

Até o momento, a nascente ainda aparenta ser capaz de suportar o aumento da demanda, porém é necessário não apenas monitorar o abastecimento de água para identificar possíveis riscos, como também preveni-los antes que afetem a população.

Conforme relatado pelo portal NSC Total, a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) conseguiu aprovação na concessão do serviço na região. Todavia, até então, não foi divulgada nenhuma previsão para mudanças no formato de abastecimento.