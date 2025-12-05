O repasse de dezembro do Bolsa Família será iniciado na próxima semana, em um calendário ajustado especialmente para o período de Natal. A antecipação tem como objetivo reduzir a movimentação intensa nas agências e assegurar que os beneficiários consigam sacar os valores antes do recesso bancário, quando o fluxo costuma aumentar.

Apesar da liberação adiantada, o governo federal chama atenção para um ponto crítico: muitos beneficiários podem ter o pagamento bloqueado por falhas nas informações obrigatórias do programa. Por ser um período sensível, é importante que as famílias verifiquem se todas as exigências estão atualizadas.

Condicionalidades são motivo de maior número de bloqueios

A maior parte das interrupções no Bolsa Família está ligada ao descumprimento das condicionalidades de saúde e educação, que funcionam como uma forma de monitoramento do bem-estar de crianças, adolescentes e gestantes.

Na área da saúde, crianças menores de sete anos precisam estar com o esquema vacinal regularizado e passar pelas avaliações de peso e altura realizadas nas unidades básicas de saúde. Gestantes devem seguir o pré-natal completo, com consultas e exames devidamente registrados, enquanto mulheres entre 14 e 44 anos precisam manter os dados atualizados junto à unidade de referência.

No campo educacional, a regra segue firme: estudantes matriculados devem manter frequência escolar dentro do mínimo exigido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Ausências frequentes sem justificativa podem acionar alertas que resultam em advertência, bloqueio temporário e, em casos persistentes, até suspensão definitiva do benefício.

Veja as datas de pagamento de dezembro

Com o calendário antecipado, os repasses ocorrerão entre os dias 10 e 23 de dezembro, seguindo o final do Número de Identificação Social. A distribuição escalonada ajuda a evitar filas e dá mais organização ao planejamento das famílias no fim do ano.

Final do NIS | Data

1 | 10 de dezembro

2 | 11 de dezembro

3 | 12 de dezembro

4 | 15 de dezembro

5 | 16 de dezembro

6 | 17 de dezembro

7 | 18 de dezembro

8 | 19 de dezembro

9 | 22 de dezembro

0 | 23 de dezembro