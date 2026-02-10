O pagamento do Bolsa Família passará por ajustes em fevereiro de 2026 por causa do Carnaval. Durante o feriado prolongado, entre os dias 14 e 17, os repasses do programa ficam temporariamente interrompidos, já que as agências bancárias e os sistemas de compensação não operam nesse período. A medida segue o funcionamento do calendário bancário e não representa a suspensão definitiva do benefício.

Ajuste no calendário por causa do feriado

De acordo com o governo federal, a paralisação ocorre apenas por questões operacionais. Para evitar prejuízos às famílias atendidas, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) e a Caixa Econômica Federal optaram por reorganizar as datas de pagamento. Com isso, parte dos depósitos será antecipada, enquanto outra parte ficará concentrada após o Carnaval.

Fevereiro costuma ser um mês mais curto e, em 2026, terá ainda menos dias úteis por conta da folia. Por esse motivo, o cronograma do Bolsa Família começa no dia 12, uma das datas mais adiantadas do ano. Apenas em dezembro os pagamentos têm início antes disso.

Ordem de pagamento segue o NIS

Como ocorre tradicionalmente, os valores são liberados conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social), informado no cartão do programa. Os créditos acontecem exclusivamente em dias úteis. Após os pagamentos destinados aos beneficiários com NIS final 1 e 2, haverá uma pausa maior, com retomada somente na Quarta-feira de Cinzas.

Confira o calendário de fevereiro

O cronograma definido para o mês ficou da seguinte forma:

12 de fevereiro – NIS final 1

13 de fevereiro – NIS final 2

18 de fevereiro – NIS final 3

19 de fevereiro – NIS final 4

20 de fevereiro – NIS final 5

23 de fevereiro – NIS final 6

24 de fevereiro – NIS final 7

25 de fevereiro – NIS final 8

26 de fevereiro – NIS final 9

27 de fevereiro – NIS final 0

Valor do benefício e critérios

O Bolsa Família garante, no mínimo, R$ 600 por família, com possibilidade de acréscimos conforme a composição do núcleo familiar. Existem adicionais para crianças, adolescentes, gestantes e mulheres em fase de amamentação.

Para participar do programa, a renda mensal por pessoa deve ser de até R$ 218. Também é necessário cumprir exigências nas áreas de saúde e educação, como frequência escolar e vacinação atualizada. O governo reforça que todos os pagamentos de fevereiro estão assegurados, apenas adaptados ao calendário de feriados.