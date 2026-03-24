No Paraguai, os preços da gasolina voltaram a subir e já preocupam quem depende do carro no dia a dia. Só em março, distribuidoras aplicaram mais de um aumento, elevando o valor em cerca de G$ 550 a G$ 950 por litro (algo entre R$ 0,45 e R$ 0,77).

Ou seja, antes, abastecer fora do país podia ser mais barato. Agora, com esses aumentos, a diferença diminuiu, e em alguns casos já não compensa mais atravessar a fronteira só para encher o tanque.

Quanto custa abastecer hoje

Segundo o site o H2FOZ, atualmente, a gasolina mais cara no país está custando por volta de G$ 7.040 (cerca de R$ 5,75) por litro na região de Assunção. Já em cidades de fronteira, como Ciudad del Este, o preço pode ser até 5% mais alto por causa do transporte.

E a alta não acontece só no Paraguai; na Argentina, por exemplo, os preços também subiram bastante. Em cidades próximas à fronteira, a gasolina comum já chega a cerca de R$ 7,35 por litro, enquanto versões mais caras passam de R$ 8,00.

Por que a gasolina está subindo?

O principal motivo da alta é o cenário internacional instável, especialmente por causa de conflitos e da guerra no Oriente Médio. Essas situações aumentam o risco de falta de petróleo no mercado, o que faz o preço do barril subir, já passando de US$ 100.

No Brasil, o governo tem adotado medidas para reduzir os impactos, como dar mais atenção ao diesel e estudar o aumento da mistura de etanol na gasolina para tentar segurar os preços.