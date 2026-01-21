Os países da África e Europa já armam aviões para uma verdadeira invasão nos Estados Unidos no mês de junho, com muitos torcedores prontos para acompanhar a Copa do Mundo de 2026. Com seleções classificadas e a expectativa de estádios cheios, o torneio promete movimentar aeroportos, hotéis e cidades-sede logo nas primeiras semanas da competição.

Mundial com novo formato e mais seleções

A Copa do Mundo de 2026 será histórica. Marcado para acontecer entre 11 de junho e 19 de julho, o torneio será o primeiro com 48 seleções participantes. As equipes estarão distribuídas em 12 grupos com quatro times cada. Avançam para o mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros.

Estados Unidos, México e Canadá, por serem países-sede, já têm presença garantida. A expectativa é que o evento receba um volume recorde de torcedores vindos de diferentes continentes.

África e Europa levam torcidas numerosas

Entre os países africanos classificados estão Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde, África do Sul, Costa do Marfim e Senegal. Tradicionalmente apaixonadas por futebol, essas nações devem enviar caravanas de torcedores para acompanhar suas seleções em solo norte-americano.

A Europa também chega em peso, com seleções como Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Holanda, Croácia, Noruega, Suíça, Áustria, Bélgica e Escócia já confirmadas. A presença europeia reforça a previsão de grande fluxo aéreo vindo do continente durante o mês de junho.

Classificados e vagas restantes

Na noite desta terça-feira (18), Curaçao, Panamá e Haiti confirmaram vaga no Mundial. Mais cedo, Suíça, Áustria, Bélgica, Escócia e Espanha também carimbaram o passaporte. Com isso, a Copa já soma 42 seleções garantidas, restando apenas seis vagas, que serão definidas até março do próximo ano.

Distribuição das vagas por continente

Com a ampliação do torneio, a Fifa reorganizou as vagas das Eliminatórias. A Europa terá 16 representantes, a África contará com nove, a Ásia com oito, a América do Sul com seis, a América do Norte e Central também com seis, a Oceania com uma vaga direta, além de duas vagas definidas em playoffs.

A tendência é de um dos maiores deslocamentos de torcedores da história do futebol mundial.