O Palmeiras anunciou, nesta segunda-feira (6), uma novidade importante para o time Sub-20. O clube confirmou a chegada do técnico Allan Barcellos, que assume o lugar deixado pelo antigo treinador da equipe, Lucas Andrade.
O novo treinador vem ganhando destaque nas categorias de base do futebol brasileiro. Antes de chegar ao Palmeiras, ele trabalhou no São Paulo, onde conquistou títulos importantes e mostrou capacidade para desenvolver jovens jogadores. Sua carreira também inclui uma longa passagem pelo Grêmio, onde começou sua trajetória como treinador.
A troca no comando acontece depois que Lucas Andrade deixou o clube para integrar a comissão da Seleção Brasileira Sub-20.
Desafio logo na estreia
O primeiro jogo da equipe com o novo técnico será contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (8). O confronto vai servir como teste inicial para seu trabalho e a expectativa é que ele consiga manter o bom desempenho da equipe, que vive uma fase positiva.
