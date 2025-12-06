Planejar uma viagem para Porto de Galinhas é mergulhar em um dos cenários mais procurados do turismo brasileiro. A vila, que pertence ao município de Ipojuca e fica a cerca de 60 quilômetros do Recife, combina uma estrutura turística robusta — com opções que vão de resorts a pequenas pousadas — com o charme de um antigo povoado de pescadores. O resultado é um destino que acolhe desde famílias a viajantes em busca de tranquilidade ou aventura.

O que torna Porto de Galinhas tão especial

As piscinas naturais são o grande cartão-postal da região. Formadas por recifes de corais bem próximos da faixa de areia, elas garantem águas mornas e transparentes, onde peixes coloridos circulam livremente. O passeio de jangada até os recifes é uma das experiências mais tradicionais e acessíveis da vila, ideal para quem gosta de snorkel e atividades leves no mar.

Outro destaque é a variedade de praias em um mesmo trecho de litoral. Para quem prefere mar calmo, Muro Alto oferece uma extensa piscina formada por recifes; já Maracaípe é ponto certo para surfistas e admiradores de boas ondas. À noite, a vila ganha movimento no seu calçadão central, repleto de lojinhas, bares e restaurantes.

Passeios e atrativos que definem a experiência

Os visitantes podem explorar toda a região no passeio de buggy conhecido como “Ponta a Ponta”, que percorre as praias de Ipojuca ao longo do dia. O pôr do sol no Pontal de Maracaípe é um dos momentos mais marcantes, com o encontro do rio e do mar formando um cenário que atrai fotógrafos e turistas.

Entre os pontos imperdíveis estão:

Piscinas naturais : acesso em jangadas durante a maré baixa.

: acesso em jangadas durante a maré baixa. Muro Alto : mar sem ondas, ideal para esportes como caiaque e stand-up paddle.

: mar sem ondas, ideal para esportes como caiaque e stand-up paddle. Pontal de Maracaípe : área de manguezal com passeio para observação de cavalos-marinhos.

: área de manguezal com passeio para observação de cavalos-marinhos. Centro da vila: espaço gastronômico e cultural, com o calçadão fechado para veículos.

A origem do nome e a identidade local

O nome Porto de Galinhas tem raízes no período colonial. Após a proibição do tráfico de escravizados, o local era usado como ponto clandestino de desembarque. A expressão “tem galinha nova no porto” servia de código para avisar compradores sobre a chegada dos navios.

Com o tempo, a vila ressignificou essa história. Hoje, esculturas de galinhas produzidas pelo artista Carcará espalham-se pela cidade, transformando-se em símbolos bem-humorados e marcantes do destino.

Sabores que marcam a viagem

A gastronomia de Porto de Galinhas valoriza ingredientes regionais, com destaque para pratos de frutos do mar e preparações que misturam técnicas contemporâneas com sabores tradicionais. Restaurantes como o Beijupirá ajudam a reforçar essa identidade, unindo peixes frescos a frutas e temperos nordestinos.

Clássicos pernambucanos, como o bolo de rolo e a macaxeira com carne de sol, são presença garantida nos cardápios. Na areia, o tradicional caldinho servido pelos barraqueiros completa a experiência, sempre com aquele toque regional que conquista quem visita a região.