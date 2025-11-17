Conhecida como o “Caribe brasileiro”, um paraíso escondido, Maragogi, em Alagoas, reúne praias de águas cristalinas, piscinas naturais e uma atmosfera tropical que encanta quem a descobre. Apesar de toda essa beleza, o destino ainda é pouco explorado por muitos viajantes e o melhor: pode custar até cinco vezes menos que uma viagem para Cancún.

Além das paisagens paradisíacas, Maragogi oferece atividades inesquecíveis, como mergulhos nas galés, passeios de buggy pelo litoral e trilhas ecológicas que revelam ainda mais da região. Para quem busca um paraíso acessível, cheio de experiências e bem mais perto de casa, Maragogi surge como a escolha perfeita para aproveitar o verão.

Os valores mais acessíveis tornam o destino ainda mais atrativo para quem deseja viajar sem comprometer o orçamento. Hospedagens aconchegantes, restaurantes à beira-mar e passeios completos costumam ter preços bem inferiores aos de destinos internacionais, permitindo que o turista aproveite mais e gaste menos.

Paraíso no Brasil

Uma viagem completa para Cancún costuma custar entre R$ 8 mil e R$ 15 mil por pessoa, considerando passagens, hospedagem e alimentação. Já em Maragogi, é possível passar uma semana gastando apenas R$ 2 mil a R$ 3 mil, com todos os custos básicos incluídos. A economia se deve principalmente à ausência de voos internacionais e da variação do dólar.

Outro diferencial está na tranquilidade: mesmo sendo cada vez mais popular, Maragogi ainda preserva cantinhos pouco movimentados, ideais para descansar, relaxar e curtir a natureza com calma. As praias de Barra Grande, Antunes e Xaréu, por exemplo, são perfeitas para quem busca cenários instagramáveis e uma experiência de paz total.

O que fazer em Maragogi, o caribe brasileiro

Mergulhar nas Galés (piscinas naturais)

As piscinas naturais são a principal atração de Maragogi. Com águas transparentes e rica vida marinha, o passeio de catamarã ou lancha até as Galés é imperdível — ideal para quem quer nadar com peixes coloridos e registrar fotos incríveis.

Curtir as praias de Antunes, Barra Grande e Xaréu

Essas são algumas das praias mais famosas da região, conhecidas pelo mar calmo, faixa de areia branca e cenário cinematográfico. Em Barra Grande, o “Caminho de Moisés” é um espetáculo à parte durante a maré baixa.

Fazer passeio de buggy pelo litoral

Os passeios de buggy são ótimos para conhecer várias praias de uma vez, percorrer dunas e mirantes e sentir a brisa do litoral alagoano com um toque de aventura.

Praticar snorkel e mergulho com cilindro

Além das Galés, diversas áreas costeiras têm águas cristalinas que permitem mergulhos incríveis, mesmo para iniciantes.

Visitar os mirantes e trilhas ecológicas

O Mirante do Cruzeiro e outras áreas naturais oferecem vistas panorâmicas de tirar o fôlego, perfeitas para fotos e para apreciar a imensidão do mar azul-turquesa.

Explorar as praias vizinhas pela Rota Ecológica

Pertinho de Maragogi, praias como São Miguel dos Milagres e Porto de Pedras criam um roteiro completo para quem quer explorar todo o litoral norte de Alagoas.

Experimentar a gastronomia local

Pratos com frutos do mar, tapiocas, cocadas e o tradicional bolo de goma fazem parte da culinária irresistível da região.