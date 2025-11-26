A regulamentação das ultrapassagens é um dos pilares das leis de trânsito ao redor do mundo, e no Brasil não é diferente. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece regras claras para garantir a segurança nas rodovias, incluindo a proibição de ultrapassar pela direita quando há faixa contínua. Conhecer essas normas é fundamental para evitar multas e, principalmente, situações de risco.

Pelo CTB, ultrapassagem é o ato de avançar à frente de outro veículo que segue na mesma direção. Quando a pista é marcada por faixa contínua, essa manobra é proibida, pois a sinalização alerta para condições perigosas, como curvas acentuadas, trechos íngremes ou baixa visibilidade.

Assim, tanto a ultrapassagem pela esquerda quanto pela direita, em área com faixa contínua, é considerada infração. Além de ilegal, a manobra aumenta significativamente as chances de colisões e acidentes graves. Além disso, muitos motoristas cometem um erro comum ao tentar “forçar a passagem” pelo acostamento ou por pequenas brechas na pista.

No entanto, essa prática é tão perigosa quanto a ultrapassagem tradicional. O acostamento é destinado exclusivamente a situações de emergência e seu uso indevido reduz o espaço de escape, podendo causar acidentes graves em poucos segundos.

Outro hábito arriscado é trafegar colado ao veículo da frente esperando uma brecha para ultrapassar, mesmo com a linha contínua indicando risco. Essa conduta aumenta a probabilidade de engavetamentos e impede que o motorista tenha tempo hábil para reagir diante de uma frenagem repentina. A distância segura deve ser respeitada sempre, especialmente em trechos onde a ultrapassagem não é permitida.

Diante disso, a recomendação dos especialistas em segurança viária é clara: ao identificar a faixa contínua, mantenha sua posição na pista, reduza a velocidade se necessário e aguarde até que a sinalização permita a manobra com segurança. Essa atitude simples preserva vidas, evita multas e garante um trânsito muito mais responsável para todos.