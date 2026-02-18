Presença quase obrigatória nos blocos e festas de Carnaval, a cerveja está entre as bebidas alcoólicas mais consumidas pelos foliões. Apesar da popularidade, o hábito pode trazer impactos importantes para a saúde, sobretudo para o coração. Cardiologistas alertam que o álcool interfere diretamente no funcionamento do músculo cardíaco e dos vasos sanguíneos. As informações são do Metrópoles.

Especialistas explicaram que o consumo frequente da bebida favorece o aumento da pressão arterial e pode provocar alterações no ritmo do coração, como arritmias. A exposição contínua ao álcool tende a comprometer a força do músculo cardíaco ao longo do tempo.

Peso, inflamação e risco ampliado

Além dos efeitos diretos sobre o coração, a ingestão regular de cerveja também está associada ao ganho de peso e ao aumento de processos inflamatórios no organismo. Esses fatores elevam as chances de desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

A bebida reúne álcool e carboidratos simples, combinação que pode provocar picos de glicose no sangue. O alto teor calórico contribui para o acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal — condição relacionada a maior risco cardíaco. Em algumas versões, há ainda presença de sódio e aditivos que podem influenciar os níveis de pressão arterial e o metabolismo das gorduras.

Exagero traz consequências além do coração

O uso constante de bebidas alcoólicas pode elevar as taxas de triglicerídeos, aumentando a quantidade de gordura circulante no sangue. O consumo excessivo também está ligado a problemas no fígado, alterações gastrointestinais e prejuízos cognitivos.

Diante desse cenário, o alerta é claro: reduzir ou interromper o consumo pode ser uma medida importante para preservar a saúde do coração e evitar complicações futuras.