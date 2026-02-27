Orlando, na Flórida, já é mundialmente conhecida pelos complexos da Disney e Universal, mas a Mattel quer conquistar seu espaço entre os turistas.

A gigante dos brinquedos, responsável por franquias como Barbie, Hot Wheels e Masters of the Universe, obteve autorização para construir o Mattel Wonder Indoor Waterparks, um parque aquático indoor que promete transformar personagens icônicos em experiências reais.

Um dos grandes diferenciais do parque é sua capacidade de adaptação às condições climáticas da região. A Flórida registra temperaturas que podem chegar a 35°C e tempestades tropicais frequentes à tarde, que frequentemente obrigam parques externos a interromper atividades.

O Mattel Wonder terá 8.361 metros quadrados com teto retrátil de última geração, permitindo que o espaço seja aberto ou totalmente climatizado em questão de minutos. Isso garante funcionamento contínuo, mesmo durante chuvas fortes ou tempestades com raios, superando limitações de atrações como Disney’s Typhoon Lagoon e Universal’s Volcano Bay.

Localização estratégica

O terreno de 44.515 metros quadrados escolhido pela Mattel fica no número 15845 da State Road 535, a cerca de dez minutos do Walt Disney World. Próximo ao Lake Buena Vista Factory Stores e ao novo Universal Epic Universe, o parque busca incentivar turistas a incluir um “dia Mattel” no roteiro, criando um novo ponto de referência para famílias e fãs de cultura pop.

O parque aposta na imersão temática em vez da grandiosidade pura. A Barbie Beach House será um dos destaques, com vários andares e a Dream Closet Experience, usando tecnologia holográfica para dar vida à personagem. Haverá também o Barbie Flying Theater e um restaurante no terraço inspirado no universo rosa da marca, projetado para encantar crianças e adultos.

Para os fãs de velocidade, a Hot Wheels Twin Mill Racer será uma montanha-russa combinando trechos internos e externos. O percurso recria os loops e quedas dos trilhos laranja clássicos da marca, priorizando adrenalina e impacto visual.

Outras atrações

Até o momento, detalhes sobre a inauguração e as demais atrações ainda não foram divulgados. A proposta da Mattel é oferecer uma experiência completa que una diversão, tecnologia e familiaridade com suas marcas icônicas, criando um novo destino de entretenimento em Orlando, preparado para qualquer clima e voltado a públicos de todas as idades.

O Mattel Wonder Indoor Waterparks representa um movimento estratégico da empresa: transformar personagens clássicos em experiências físicas, garantindo atrações contínuas mesmo em dias de calor intenso ou chuvas tropicais, e reforçar sua presença no competitivo mercado turístico da Flórida.