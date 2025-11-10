Um parque aquático situado no interior do estado de São Paulo promete assumir o posto de maior do Brasil após anunciar um projeto ambicioso de expansão.

Localizado em Lindóia, a cerca de 160 km da capital paulista, o empreendimento passará por uma transformação que inclui novas atrações, infraestrutura de grande porte e um investimento robusto que deverá posicioná-lo como referência nacional em turismo e lazer.

Parque aquático do interior brasileiro promete ser o maior do país

O projeto de ampliação do parque aquático foi divulgado pela administração do Aquática American Park, que opera o complexo atualmente conhecido como Thermas Hot World.

Com um aporte de R$ 430 milhões, o parque ganhará um centro de convenções com capacidade para 2.500 pessoas e um resort de luxo que abrigará 926 apartamentos distribuídos em três torres.

Cada uma delas terá piscinas de borda infinita no topo, voltadas a oferecer experiências de alto padrão para hóspedes.

Uma das grandes apostas da expansão é a construção de uma área indoor inédita no país, com atrações cobertas e climatizadas, capaz de atender até 4.500 visitantes por dia, independentemente das condições climáticas.

A previsão é que as obras transformem o parque em um destino turístico ainda mais competitivo, com capacidade para receber tanto o público brasileiro quanto estrangeiros interessados em lazer aquático em qualquer época do ano.

A direção do parque ainda não divulgou uma data exata para a conclusão das obras, mas a expectativa é que as novas áreas estejam abertas ao público nos próximos anos, em etapas.

Parque aquático é um dos mais antigos do país

O parque aquático tem uma história que remonta a 1993, quando foi fundado com projeto assinado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Inicialmente, o local já se destacava por sua proposta voltada ao lazer familiar e ao turismo regional.

Em 2017, foi adquirido pelo FN Group e passou por uma reestruturação que incluiu a mudança de nome e a expansão das áreas aquáticas.

Atualmente, o complexo conta com quatro zonas aquáticas distintas e uma estrutura hoteleira com mais de 70 apartamentos, voltada ao atendimento de famílias e grupos.

Entre as atrações já em funcionamento, destacam-se toboáguas para diferentes faixas etárias, uma ampla praia artificial e espaços temáticos que combinam diversão com segurança.

Com a nova fase de investimentos, o parque pretende não apenas ampliar sua infraestrutura, mas também se consolidar como um dos principais destinos de lazer do Brasil.