Os complexos da Disney e da Universal são frequentemente citados entre os melhores parques de diversão do mundo. Contudo, de acordo com o ranking Travellers’ Choice Awards 2025, organizado pelo Tripadvisor, é um point brasileiro que realmente merece destaque.

Isso porque o Beto Carrero World, localizado em Santa Catarina, foi amplamente elogiado pelos organizadores do ranking, e por conta disso conseguiu alcançar o 2º lugar, ficando atrás apenas do Ferrari World Yas Island, em Abu Dhabi.

Inaugurado em 1991 na cidade de Penha, o parque foi idealizado pelo publicitário e artista brasileiro João Batista Sérgio Murad, popularmente conhecido como Beto Carrero, que faleceu em 1º de fevereiro de 2008.

O local surgiu com a proposta de unir entretenimento, lazer e cultura em um único espaço, oferecendo não apenas brinquedos, mas também apresentações especiais. E mesmo após anos de expansões e modernizações, o Beto Carrero World manteve o legado de seu fundador.

Inclusive, dentre suas adições mais recentes, o parque recebeu uma gigantesca montanha russa invertida que, por conta de suas dimensões, que lhe permitem atingir até 120 km/h, passou a ser considerada como uma das mais radicais da América Latina.

Mais sobre o Beto Carrero World: como chegar ao parque e quanto custam os ingressos

Conforme mencionado anteriormente, o Beto Carrero World fica situado no município de Penha, no litoral norte de Santa Catarina, próximo a cidades como Balneário Camboriú e Piçarras.

Além de estar próximo ao aeroporto de Navegantes, o parque também dispõe de fácil acesso por via rodoviária graças à ligação que possui com a BR-101. Por isso, não faltam opções para que visitantes de diferentes regiões desfrutem do local.

O valor dos ingressos para o Beto Carrero World pode variar conforme a temporada e idade dos visitantes, indo de cerca de R$ 109 a R$ 460. Contudo, a compra de passaportes pode baratear custos e ainda prolongar a diversão para mais dias.