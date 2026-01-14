Na noite desta segunda-feira (12), foi iniciada a 26ª edição do programa Big Brother Brasil (BBB), que segue sendo um dos reality shows de maior sucesso da televisão brasileira.

Apesar de ainda ser comandada pelo apresentador Tadeu Schmidt, a atração passou por diversas mudanças, e desde o princípio vem apresentando dinâmicas e novidades que prometem surpreender o público.

Dentre elas, destaca-se a divisão de elenco do programa, que além dos já conhecidos Pipocas e Camarotes, agora também conta com os Veteranos, um grupo constituído por antigos participantes do BBB que terão a chance de disputar pelo prêmio novamente.

Além disso, os participantes do grupo Pipoca foram totalmente escolhidos pelo público, que pôde selecionar 10 integrantes distribuídos entre as cinco Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil. Com isso, o elenco do BBB 26 ficou dividido da seguinte forma (via NSC Total):

Grupo Pipoca

Brigido, 34 anos (Casa de Vidro Norte);

Breno, 33 anos (Casa de Vidro Sudeste);

Jordana, 29 anos (Casa de Vidro Centro-Oeste);

Marcel, 35 anos (Casa de Vidro Sudeste) – desistiu no início do programa;

Marcelo, 31 anos (Casa de Vidro Nordeste);

Marciele, 32 anos (Casa de Vidro Norte);

Maxiane, 32 anos (Casa de Vidro Nordeste);

Milena, 26 anos (Casa de Vidro Sudeste);

Paulo Augusto, 21 anos (Casa de Vidro Centro-Oeste);

Pedro, 22 anos (Casa de Vidro Sul);

Samira, 25 anos (Casa de Vidro Sul).

Grupo Camarote

Aline Campos, 38 anos (atriz);

Edilson, 55 anos (ex-jogador de futebol);

Henri Castelli, 47 anos (ator);

Juliano Floss, 21 anos (influencer digital e dançarino);

Solange Couto, 69 anos (atriz).

Grupo Veteranos

Albert Cowboy, 49 anos (ex-BBB 7 e empresário);

Ana Paula Renault, 44 anos (ex-BBB 16 e jornalista);

Babu Santana, 46 anos (ex-BBB 20 e ator);

Jonas Sulzbach, 39 anos (ex-BBB 12 e modelo);

Sarah Andrade, 34 anos (ex-BBB 21 e empresária);

Sol Vega, 47 anos (ex-BBB 4 e empresária).

O BBB 26 vai ao ar na programação da TV Globo a partir das 22h25. Contudo, é possível acompanhar mais sobre o programa através do canal Multishow ou via pay-per-view.