Começou mais uma edição do Feirão Limpa Nome da Serasa, uma iniciativa voltada para milhões de brasileiros que enfrentam dificuldades com dívidas em atraso.

Para quem está com o nome negativado e encontra obstáculos para obter crédito ou financiamento, a ação representa uma oportunidade concreta de reorganizar a vida financeira.

O feirão, que segue até o dia 30 de novembro de 2025, reúne empresas de diversos setores que oferecem condições especiais para a quitação de débitos, com descontos expressivos e formas facilitadas de pagamento.

Passo a passo: como limpar o seu nome no Serasa

Essa mobilização nacional é direcionada a consumidores inadimplentes que desejam regularizar sua situação.

O objetivo principal é promover a renegociação direta entre o devedor e a empresa credora, por meio de uma plataforma intermediada pela Serasa.

Durante o período do feirão, mais de 1.400 companhias, incluindo bancos, lojas de varejo, operadoras de serviços e instituições financeiras, disponibilizam ofertas que reduzem significativamente juros e encargos acumulados.

Em alguns casos, os descontos podem chegar a até 99% do valor original da dívida.

Os pagamentos também foram adaptados à realidade financeira de quem está tentando sair do vermelho. As negociações podem ser parceladas em até 72 vezes, com parcelas mínimas a partir de R$ 9,90.

Além disso, quando a empresa credora permite, é possível pagar à vista com Pix, o que agiliza a baixa da dívida e pode melhorar de forma imediata o Score de crédito do consumidor.

Passo a passo para participar do Feirão Limpa Nome Serasa 2025

O processo para negociar é simples e pode ser feito sem sair de casa. A consulta começa pelo site ou pelo aplicativo da Serasa, onde o usuário faz login com CPF e senha.

Após acessar a plataforma, é possível visualizar todas as dívidas registradas e verificar quais acordos estão disponíveis. O consumidor escolhe a proposta que se encaixa melhor no seu orçamento, define a forma de pagamento e finaliza a negociação.

Outra alternativa é utilizar o atendimento automatizado via WhatsApp oficial da Serasa, ou ainda comparecer a uma das agências dos Correios participantes da campanha, munido de documentos pessoais.

O Feirão Limpa Nome é mais do que uma campanha promocional, é uma chance concreta de recomeçar.

Com segurança, transparência e opções acessíveis, milhares de pessoas podem sair da inadimplência e retomar o controle da própria vida financeira.