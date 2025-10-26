O Auxílio Gás é um benefício social destinado a famílias de baixa renda, que ajuda a custear a compra do botijão de gás de cozinha. Saber como sacar o valor corretamente é essencial para garantir que o recurso chegue de forma rápida e segura. Neste guia, você encontrará o passo a passo atualizado para receber o Auxílio Gás hoje, incluindo informações sobre calendário, meios de pagamento e documentos necessários.

O Auxílio Gás é um programa federal destinado a famílias cadastradas no CadÚnico, com prioridade para beneficiários do Bolsa Família. O objetivo da iniciativa é reduzir o impacto do custo do gás de cozinha (GLP) no orçamento doméstico, especialmente diante dos recentes aumentos no preço do botijão de 13 kg.

O benefício é pago a cada dois meses, correspondendo a 50% do preço médio nacional do botijão de gás, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em outubro de 2025, o valor do Auxílio Gás foi definido em R$ 52, com base no preço médio do botijão de R$ 104.

Para receber o Auxílio Gás, os beneficiários precisam estar inscrito no CadÚnico, ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e ser beneficiário do Bolsa Família ou estar entre os atendidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

Calendário do Bolsa Família de outubro

O calendário do Bolsa Família em outubro de 2025 segue a ordem do final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. As datas de pagamento são distribuídas ao longo do mês para evitar aglomerações e organizar o saque. Veja abaixo o cronograma: