Os brasileiros agora podem iniciar o pedido da nova Carteira de Identidade Nacional sem sair de casa. A solicitação do documento foi incorporada ao portal Gov.br, o que reduz etapas presenciais e elimina a necessidade de enfrentar filas apenas para abrir o processo.

A mudança facilita a vida de quem tem rotina apertada ou mora longe dos postos de atendimento. Embora a coleta de biometria e a foto oficial ainda sejam obrigatórias em muitos estados, boa parte do encaminhamento passa a ser feita online, como envio de dados, anexos e confirmação das informações pessoais.

Processo mais simples e concentrado em um só portal

O sistema digital reúne todas as fases preliminares da emissão, permitindo ao cidadão preencher o formulário, anexar documentos e realizar o agendamento direto na plataforma. A medida também padroniza o acesso à nova identidade, que adota o CPF como número único de registro em todo o país.

Para utilizar o serviço, é necessário ter uma conta Gov.br com nível prata ou ouro, o que garante a verificação segura da identidade do usuário. O CPF também precisa estar regularizado, já que ele passa a substituir o antigo número de RG.

O que é preciso para solicitar a nova identidade

Antes de iniciar o pedido pelo Gov.br, o usuário deve reunir alguns documentos em formato digital: a versão atual do RG, a certidão de nascimento ou casamento e um comprovante de residência atualizado. Em alguns estados, é possível enviar uma foto recente dentro dos padrões exigidos, com fundo claro e boa iluminação.

O acesso é feito diretamente no portal Gov.br. Basta entrar na conta e buscar termos como nova identidade ou carteira de identidade nacional. Cada estado pode nomear o serviço de forma diferente, mas todos levam ao mesmo formulário básico.

Agendamento e etapas finais

Após a confirmação das informações e atualização do endereço, o sistema direciona para o agendamento presencial, quando necessário. Nessa etapa, o cidadão escolhe data e horário para fornecimento das digitais e captura da foto oficial. A taxa de emissão é gerada ao final do processo, com opção de pagamento por boleto ou PIX, exceto nos casos de isenção.

No dia marcado, é preciso apresentar os documentos originais para finalizar a emissão da Carteira de Identidade Nacional.