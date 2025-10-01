No próximo domingo (3), mais de 4,3 milhões de inscritos em todo o país vão encarar uma das etapas mais aguardadas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): a redação. O tema, como de costume, só será revelado na abertura do caderno de provas, o que aumenta a ansiedade dos candidatos.

A avaliação equivale a 20% da nota final e é a única em que é possível alcançar a pontuação máxima de 1.000 pontos. Mesmo com bom desempenho nas questões objetivas, uma nota baixa no texto pode comprometer a média geral.

Regras e formato

Os participantes terão 5h30 para escrever a redação e responder 90 questões das áreas de linguagens e ciências humanas. O texto deve ser dissertativo-argumentativo, com no mínimo sete e no máximo 30 linhas, além de respeitar os direitos humanos. Redações em outros formatos, como crônica ou poesia, recebem nota zero.

Para orientar os estudantes nessa reta final, professoras de colégios e cursinhos de Brasília reforçam estratégias que podem fazer a diferença.

Estratégias finais

A recomendação é praticar a escrita até o dia da prova, revisando erros frequentes e organizando bem as ideias. A estrutura mais indicada é de quatro parágrafos: introdução, dois de desenvolvimento e uma conclusão com proposta de intervenção viável.

Outra dica é acompanhar os principais debates da atualidade. Temas ligados a meio ambiente, economia, tecnologia e questões sociais estão entre os favoritos para a escolha do Inep. Mais do que apostar em um assunto específico, o ideal é ampliar repertórios, usando referências de literatura, cinema, artes e acontecimentos históricos.

Especialistas também lembram da importância de usar conectores para garantir coesão entre as ideias, escrever de forma legível e reservar tempo para revisão gramatical.

Preparação além do texto

Manter a calma e cuidar da saúde mental também fazem parte da preparação. Sono adequado, alimentação equilibrada e respiração controlada ajudam a reduzir o nervosismo na hora da prova.

No domingo, a recomendação é tranquilidade. Como dizem os professores, uma redação bem planejada pode ser o diferencial para alcançar a sonhada vaga na universidade.