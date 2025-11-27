No Brasil, algumas categorias de trabalhadores têm direito a pausas regulares durante a jornada de trabalho, garantindo descanso e preservação da saúde física e mental. Uma lei específica estabelece que, a cada 2 horas de trabalho, os profissionais devem fazer uma pausa de 20 minutos — ou, de forma mais precisa, 10 minutos a cada 90 minutos de atividade.

Entre as atividades que se beneficiam dessa regra estão funções que exigem esforço repetitivo ou atenção contínua, como operadores de telemarketing, digitadores, trabalhadores em linhas de produção, motoristas profissionais e profissionais de enfermagem.

Nessas funções, a pausa periódica ajuda a evitar lesões por esforço repetitivo (LER/DORT), fadiga mental, acidentes de trabalho e problemas de postura, garantindo que os trabalhadores mantenham a saúde e o rendimento ao longo do dia. O Artigo 72 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) é a legislação que prevê essa pausa.

Além de reduzir o risco de problemas físicos e mentais, as pausas programadas também contribuem para melhorar o desempenho e a concentração dos trabalhadores. Durante esses intervalos, é recomendado que os profissionais se afastem das atividades repetitivas, façam alongamentos ou simples movimentos de relaxamento, promovendo circulação sanguínea adequada e alívio da tensão muscular.

A aplicação dessa lei reforça a importância de políticas de saúde ocupacional no Brasil, incentivando empresas a adotarem práticas que valorizem o bem-estar dos funcionários. Com a pausa periódica, não apenas a produtividade é mantida, mas também a qualidade de vida no trabalho é significativamente ampliada.