Quem passa pela BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora (MG), vai passar a pagar mais caro nas praças de pedágio. Após o reajuste anual autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a tarifa para veículos de passeio passa a ser de R$ 13,60. Motocicletas seguem isentas e veículos comerciais pagam conforme o número de eixos.

O aumento vale para as três praças administradas pela EPR Via Mineira, localizadas em Itabirito, Conselheiro Lafaiete e Barbacena, também em Minas Gerais.

O reajuste está previsto no contrato de concessão federal, aplicado anualmente. A conta considera principalmente a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Na prática, a cobrança de tarifas é o que sustenta os serviços obrigatórios de manutenção, operação, obras e atendimento 24 horas na rodovia.

Motoristas ainda podem pagar menos

Para quem passa pela rodovia com frequência, é previsto dois descontos automáticos para quem utiliza TAGs eletrônicas: DBT (Desconto Básico da Tarifa), com redução de 5% para qualquer usuário, e DUF (Desconto de Usuário Frequente), quanto mais passagens no mesmo mês e sentido menor será o valor pago.

O que está sendo feito na rodovia

Segundo a concessionária, desde agosto de 2024, início da concessão, mais de 500 quilômetros de faixas passaram por requalificação. As estradas contam com nova sinalização, reforço de iluminação e correções em pontos críticos.

Entre as obras em andamento estão o reparo do pavimento em Congonhas e a construção do Ponto de Parada e Descanso (PPD) de Carandaí. Para o segundo semestre é prevista a duplicação entre os quilômetros 602 e 612, em Congonhas.

O pacote completo da concessão prevê R$ 5,4 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos, sendo R$ 3,4 concentrados já nos primeiros sete anos.