Pedro Bial foi promovido na Globo e agora assume o cargo de diretor artístico de documentários e programas. Com 45 anos de casa, ele seguirá à frente de projetos importantes, incluindo novas temporadas de Som Brasil, além de produções documentais e o projeto Falas.

A emissora planeja expandir esse setor para TV aberta, Globoplay e canais pagos.

Bial supervisiona projetos de documentários e programas especiais

No novo cargo, Pedro Bial terá supervisão de Mônica Almeida e produção de Fernanda Neves, coordenando toda a concepção e execução desses conteúdos.

Ele continuará apresentando o Conversa com Bial, que passará a ser exibido semanalmente a partir de agosto de 2026, às terças-feiras, às 23h30, mantendo seu público fiel enquanto assume responsabilidades estratégicas por trás das câmeras.

Essa promoção marca um novo capítulo na carreira de Bial, consolidando-o não apenas como apresentador, mas como um dos principais nomes da produção artística da Globo, com influência sobre decisões criativas e expansão de conteúdos para diferentes plataformas.