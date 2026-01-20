A família de Pedro Henrique Espíndola, ex-participante do Big Brother Brasil 26, relatou preocupação com o estado de saúde do jovem após o retorno ao convívio familiar. Ele desembarcou em Curitiba na manhã desta segunda-feira (19), apresentando, segundo parentes, um quadro grave de confusão mental.

Chegada ao Paraná preocupa familiares

De acordo com um familiar que preferiu não se identificar, Pedro chegou ao aeroporto da capital paranaense visivelmente desorientado. No reencontro, ele não reconheceu o próprio pai nem o irmão, demonstrando dificuldade para compreender onde estava e com quem falava. O relato aponta que o ex-brother apresentava falas desconexas e comportamento considerado fora do habitual.

A família afirma que Pedro aparentava não ter clareza sequer sobre a participação no reality show. Questionado sobre o programa, ele teria feito referências confusas, sem conseguir organizar os pensamentos ou associar fatos recentes à realidade.

Relatos indicam confusão intensa

Segundo os parentes, o ex-participante demonstrava acreditar estar em outro país e mencionava situações que não correspondem aos acontecimentos atuais. O comportamento levou a família a buscar alternativas para um acompanhamento médico especializado, considerando a possibilidade de internação para avaliação e tratamento adequados.

Pessoas próximas levantaram, de forma cautelosa, a hipótese de que o estado emocional possa estar relacionado a um possível processo de abstinência, mas os familiares ressaltam que não há qualquer confirmação médica até o momento. A família afirma que prefere aguardar uma análise profissional antes de tirar conclusões.

Internação está sendo avaliada

Diante do cenário, os parentes informaram que estão em busca de um local seguro para que Pedro possa receber cuidados médicos. A avaliação é de que o acompanhamento em ambiente controlado pode ser essencial para a recuperação.

Sobre a relação com a esposa, Rayne Luiza, a família informou que, neste momento, não há intenção de contato direto. A expectativa é que qualquer conversa ocorra apenas após a estabilização do quadro clínico.

Até agora, não houve abordagem de autoridades policiais, e os familiares dizem estar concentrados exclusivamente na saúde e no bem-estar de Pedro, diante da repercussão do caso.