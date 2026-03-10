A pensão por morte é um dos benefícios mais conhecidos do sistema previdenciário administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Criada para amparar familiares após o falecimento de um segurado, ela ajuda a garantir renda em um momento de vulnerabilidade.

No entanto, muita gente acredita que o pagamento é automático e vitalício em qualquer situação, o que não é verdade. A legislação prevê diversas circunstâncias que podem interromper o benefício, deixando dependentes sem o valor mensal.

Situações que podem levar ao cancelamento

Existem casos específicos em que o benefício pode ser suspenso ou encerrado. Entre os mais comuns estão:

1. Dependentes que atingem a idade limite

Filhos ou irmãos que recebem pensão normalmente deixam de ter direito ao pagamento ao completar 21 anos, exceto quando possuem incapacidade comprovada.

2. Recuperação da capacidade de trabalho

Quando a pensão foi concedida por causa de invalidez do dependente, o benefício pode terminar caso exames indiquem recuperação.

3. Prazo determinado para cônjuges

A duração do benefício para marido, esposa ou companheiro pode variar conforme a idade que tinham quando ocorreu o falecimento do segurado.

4. Problemas na concessão do benefício

Se forem encontradas inconsistências, documentos falsos ou qualquer irregularidade, o pagamento pode ser cancelado.

5. Falta de comprovação da dependência

Quando o órgão previdenciário entende que não existe mais vínculo econômico ou familiar que justifique o pagamento, o benefício pode ser interrompido.

Como evitar perder o benefício

Para reduzir o risco de bloqueio ou cancelamento, é essencial acompanhar o benefício regularmente pelo aplicativo Meu INSS e manter documentos atualizados.

Também é importante responder às convocações do órgão e guardar comprovantes que demonstrem a condição de dependente, especialmente em casos de invalidez ou deficiência.

Atenção: Acompanhar a situação junto ao INSS e manter a documentação em dia pode fazer toda a diferença para evitar surpresas desagradáveis no futuro.