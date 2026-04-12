Uma nova pesquisa eleitoral divulgada na última quarta-feira (8), pelo Meio/Ideia, mostra que a disputa presidencial entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) segue muito próxima, com números praticamente empatados quando se compara intenções de voto sob a margem de erro estatística.

Segundo o site O Bairrista, o levantamento ouviu cerca de 1.500 eleitores entre 3 e 7 de abril em todo o país, com nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

Cenário no primeiro turno

No levantamento com os nomes dos candidatos, Lula aparece na liderança com 40,4%, seguido de perto por Flávio Bolsonaro, que tem 37%. Essa diferença está dentro da faixa de imprecisão da pesquisa, mostrando um cenário competitivo sem maioria absoluta.

Simulação de segundo turno

Em um confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno, os percentuais também indicam empate técnico: Flávio Bolsonaro registra 45,8% e Lula registra 45,5%. A diferença de 0,3 ponto percentual é tão pequena que se encaixa na margem de erro de 2,5 pontos, mostrando que a disputa segue indefinida e muito próxima entre os candidatos.

Outros cenários testados

Ainda segundo divulgado pelo O Bairrista, a pesquisa ainda simulou confrontos de Lula contra outros possíveis adversários no segundo turno, nos quais ele apresenta vantagem:

Contra Ronaldo Caiado (PSD): Lula 45% x 39%;

Contra Romeu Zema (Novo): Lula 44,7% x 38,7%;

Contra Renan Santos (Missão): Lula 45% x 26,4%;

Contra Aldo Rebelo (DC): Lula 46% x 22,6%.

Esses números mostram que, além do cenário com Flávio Bolsonaro, Lula se mantém à frente em outros cenários potenciais.