Neste ano, consumidores brasileiros que informam o CPF nas compras em farmácias serão impactados com mudanças nos programas de pontos e promoções. As alterações, motivadas por novas exigências fiscais, impactam diretamente a forma como descontos são concedidos e como benefícios são acumulados, exigindo mais atenção de quem busca economizar em medicamentos e itens essenciais.

Novas regras para o CPF nas farmácias

A partir de 2026, a obrigatoriedade de informar o CPF em compras acima de R$ 200 ganhou contornos mais rígidos, seguindo normas da Receita Federal. A medida teve como objetivo ampliar o controle fiscal e a transparência das transações.

Os dados do consumidor agora passam a ser integrados automaticamente à nota fiscal eletrônica. Na prática, isso reduz a possibilidade de registrar pontos manualmente após a compra e tornou o CPF a principal chave de validação de descontos e recompensas.

Impacto direto nos programas de pontos

Os tradicionais programas de pontos foram reformulados para se adequar às novas medidas. A pontuação agora passa a depender do registro correto do CPF na nota fiscal, além de cadastros atualizados nos aplicativos e sites das farmácias.

Dados inconsistentes, como erros no nome, e-mail ou data de nascimento, passam a bloquear bônus, cupons e até o resgate de pontos. Consumidores com CPF irregular também vão enfrentar dificuldades para acumular benefícios.

Por que as promoções mudaram?

As redes farmacêuticas ajustaram suas promoções para atender a um cenário de fiscalização mais rigoroso. O foco passou a ser o cliente fiel, que utiliza o CPF de forma recorrente e mantém seus dados atualizados.

Como economizar mais com o CPF

Especialistas recomendam que consumidores concentrassem compras em períodos promocionais e utilizem sempre o mesmo CPF para evitar falhas no histórico. Acompanhar aplicativos das redes e ativar notificações de pontos também pode ser bom para aproveitar benefícios exclusivos.