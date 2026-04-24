O Internacional anunciou a demissão do técnico Mário Jorge, então comandante da equipe Sub-20, após uma sequência negativa de resultados no Brasileirão da categoria. A decisão foi tomada pela direção do clube diante do desempenho abaixo do esperado, com o time ainda sem pontuar na competição.

Apesar de a mudança envolver diretamente o comando da base, o técnico do time profissional, Paulo Pezzolano, foi comunicado oficialmente da decisão. Isso ocorre porque o treinador principal mantém ligação direta com a estrutura do clube, incluindo acompanhamento e integração das categorias inferiores com o elenco profissional.

O cenário do Sub-20 é preocupante. O Internacional ocupa atualmente a vice-lanterna do Grupo B do Brasileirão Sub-20 Série B, acumulando três derrotas consecutivas — 3 a 0 para o Coritiba, 3 a 0 para o Sport Recife e 4 a 1 para o Botafogo-SP. O desempenho acendeu o alerta interno e motivou a troca no comando técnico.

O próximo desafio da equipe será contra o Atlético-GO, no dia 29 de abril, em confronto que pode marcar o início de uma reação na competição. A expectativa é que a mudança traga novo ânimo ao elenco e ajude o clube a buscar recuperação no torneio.

Pezzolano pede desculpas após polêmica com torcida

Após a vitória do Internacional sobre o Athletic pela Copa do Brasil, o técnico Paulo Pezzolano precisou lidar com um episódio fora de campo que gerou repercussão negativa. A delegação colorada ignorou torcedores na chegada a Florianópolis, o que provocou críticas imediatas nas redes sociais e até manifestações antes da partida.

O treinador assumiu a responsabilidade pela situação e pediu desculpas públicas, reconhecendo o erro no contato com os fãs. Mesmo diante da polêmica, Pezzolano tentou valorizar o desempenho da equipe e destacou a maturidade do grupo dentro de campo.