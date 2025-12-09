O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) deve anunciar, nas próximas semanas, o cronograma de pagamentos do Abono Salarial PIS/Pasep referente ao ano-base de 2024. Enquanto o novo calendário não é oficializado, trabalhadores que têm direito ao benefício em 2025 ainda podem sacar os valores até o fim de dezembro.

O abono funciona como um complemento anual destinado a trabalhadores de baixa renda, com características semelhantes a um 14º salário. Para 2026, além das datas de liberação, o programa passará por mudanças importantes nas regras de acesso.

Alterações nas faixas de renda

A partir do próximo ciclo, começa a valer a transição que reduzirá gradualmente o limite de renda para acesso ao benefício. Até 2023, o corte era de dois salários mínimos; no entanto, o governo estabeleceu que, ao longo dos próximos anos, o teto passará a ser de um salário e meio.

Como o piso nacional é reajustado acima da inflação, a expectativa é que essa mudança seja concluída apenas em 2035. Até lá, o critério será ajustado ano a ano, considerando a variação inflacionária.

Ainda não há definição oficial sobre qual será o limite de renda para 2026. Com base nas projeções — levando em conta o salário mínimo de 2023 (R$ 1.320), a inflação acumulada de 2024 e a estimativa para 2025 — o valor deve ficar próximo de R$ 2.900.

Valor do benefício previsto para 2026

Embora o teto de renda ainda dependa de confirmação, os valores do benefício continuarão seguindo o salário mínimo. Para 2026, o novo piso nacional deve alcançar R$ 1.631. Esse será o valor máximo pago aos trabalhadores que exerceram atividade formal durante os 12 meses de 2024.

O pagamento é proporcional ao período trabalhado. Assim, quem teve vínculo por apenas um mês deve receber aproximadamente R$ 135,91. O valor sobe gradualmente até atingir o limite integral para quem trabalhou o ano inteiro.