A Polícia Civil de São Paulo realizou nesta quinta-feira (15) uma operação contra a comercialização de ingressos falsos para os shows da banda Iron Maiden, programados para os dias 25 e 27 de outubro deste ano no Allianz Parque, na Zona Oeste da capital. Batizada de Fear Of The Pix, a ação faz referência a uma das músicas mais conhecidas do grupo.

Durante as investigações, a polícia identificou um site falso utilizado para a venda dos ingressos, além das empresas envolvidas no esquema. A apuração teve início após a denúncia de uma vítima, que efetuou o pagamento, mas não recebeu os bilhetes. Policiais civis do 42º Distrito Policial (Parque São Lucas) cumpriram mandados de busca e apreensão.

O delegado titular Alexandre Bento afirmou que o site fraudulento é uma “reprodução idêntica” do original. Segundo ele, é fundamental que o consumidor fique atento à grafia do endereço eletrônico, já que os golpistas costumam trocar ou inverter palavras. “É nesses pequenos detalhes que se consegue distinguir o site verdadeiro do falso”, explicou.

A operação Fear of the Pix cumpriu mandados nas sedes das empresas investigadas e nos endereços dos sócios proprietários, após autorização do Poder Judiciário. Ao todo, foram apreendidos 13 relógios, três veículos de luxo, R$ 11 mil em dinheiro, seis computadores e diversos documentos, que agora serão analisados no curso da investigação.

Como se proteger de sites falsos e evitar golpes na internet

Confira o endereço do site (URL): golpistas costumam trocar letras, inverter palavras ou usar domínios muito parecidos com o original. Desconfie de URLs longas ou estranhas.

Verifique o cadeado de segurança: sites confiáveis utilizam protocolo HTTPS. A ausência do cadeado ou avisos de segurança do navegador são sinais de alerta.

Desconfie de preços muito abaixo do mercado: ofertas boas demais para ser verdade geralmente são golpes.

Evite clicar em links recebidos por mensagens ou redes sociais: prefira digitar o endereço oficial diretamente no navegador.

Pesquise sobre a empresa: busque avaliações, reclamações e verifique se há CNPJ, endereço físico e canais de atendimento claros.

Use meios de pagamento seguros: cartões de crédito e plataformas intermediadoras oferecem mais proteção do que transferências diretas ou Pix sem garantia.