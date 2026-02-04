A indústria brasileira passa por uma transformação ao longo das últimas quatro décadas. Fábricas que antes se concentravam nas capitais e regiões metropolitanas vêm migrando para cidades do interior. O movimento, conhecido como interiorização, altera o mapa econômico e ajuda a explicar novas dinâmicas do emprego formal.

A virada no cenário

Em 1985, cerca de dois terços dos empregos industriais estavam nas capitais e áreas metropolitanas. Em 2022, segundo dados do governo federal, o cenário se inverteu: 54,4% dos postos de trabalho da indústria já se encontravam no interior dos estados.

A mudança ganhou força a partir de 2014 e foi mais intensa em estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Ceará e Bahia, de acordo com estudo do Núcleo de Economia Regional e Urbana da USP (Nereus).

Os pesquisadores apontam que, embora o Brasil tenha passado por um processo de desindustrialização, a perda de empregos foi mais intensa nas grandes metrópoles. Apenas as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre responderam por cerca de 70% da desindustrialização registrada nas últimas décadas.

Custos e busca por eficiência

Um dos principais fatores da interiorização é o aumento dos custos operacionais nas grandes cidades. Terrenos mais caros, aluguéis elevados, congestionamentos, salários mais altos e sindicatos mais organizados tornam a produção urbana menos competitiva. No interior, as empresas encontram áreas mais baratas, menor pressão sobre a infraestrutura, custos logísticos e trabalhistas reduzidos.

Esse ambiente favoreceu a descentralização de setores antes altamente concentrados, como o automobilístico, além de impulsionar polos industriais ligados ao agronegócio, especialmente no Centro-Oeste.

Outro fator relevante é a chamada “guerra fiscal”, quando Estados ou municípios abrem mão de arrecadar impostos para atrair empresas a instalarem fábricas em seus territórios.

Interiorização ainda não é a solução

Especialistas alertam que a interiorização não é suficiente para reverter a desindustrialização do país. Apesar de aliviar custos e preservar empregos, o movimento apenas reduz o impacto das perdas causadas pela desindustrialização.

Para reverter esse cenário, será necessário enfrentar problemas como o alto custo do crédito, além de investir em logística, energia e integração entre polos produtivos.