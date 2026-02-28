Presença quase obrigatória no café da manhã, o ovo é conhecido pela praticidade e pelo valor nutricional. Frito, mexido ou cozido, ele se adapta a diferentes gostos. Nos últimos tempos, truques de preparo têm ganhado espaço nas redes sociais, como cozinhar sem água ou acrescentar vinagre na fritura. Entre essas dicas, uma chama atenção: usar leite na frigideira.

À primeira vista, a ideia pode soar incomum. No entanto, a técnica promete alterar textura e aparência do ovo, deixando o resultado mais delicado.

O que muda ao adicionar leite

A principal proposta é garantir mais maciez. Ao ser aquecido, o leite libera vapor, criando um ambiente úmido na frigideira. Esse vapor ajuda a cozinhar a clara de maneira uniforme, evitando que as bordas ressequem ou queimem rapidamente.

Com isso, a clara tende a ficar mais branca e homogênea, enquanto a gema permanece cremosa, ideal para quem aprecia o interior mais mole. Para quem prefere gema bem passada, a técnica pode não ser a mais indicada, já que o método favorece um cozimento mais suave.

A estratégia também pode ser aplicada aos ovos mexidos. Nesse caso, o leite contribui para uma textura mais cremosa, semelhante à servida em cafés da manhã de hotel. Há ainda quem utilize creme de leite para intensificar a cremosidade e obter sabor mais suave.

Passo a passo simples

A quantidade de leite deve ser moderada, suficiente apenas para gerar vapor. O uso de frigideira antiaderente facilita o preparo e reduz o risco de grudar.

Coloque cerca de quatro colheres de sopa de leite na frigideira ainda fria. Quebre o ovo separadamente para verificar se está próprio para consumo e transfira para o recipiente. Tempere com sal a gosto e mantenha o fogo baixo.

O cozimento deve ocorrer sem pressa, por aproximadamente cinco a seis minutos. À medida que o leite evapora, é possível ajustar delicadamente as bordas com uma espátula para garantir que o ovo cozinhe de forma uniforme. O resultado é um preparo mais úmido e visualmente mais atraente para começar o dia.