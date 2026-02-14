Conversar com calma, escolher bem as palavras e dar um tempero próprio à fala fazem parte do cotidiano em Minas Gerais. O jeito mineiro de se expressar, cheio de afeto, pausas estratégicas e termos que só quem é da região entende, transformou o chamado mineirês em uma marca cultural. Entre tantas expressões curiosas, uma costuma despertar a atenção de quem vem de fora: o famoso “nu”. Curto, sonoro e cheio de significado, ele diz muito mais do que parece.

Muito além de gíria

Antes de tudo, é importante esclarecer que o mineirês não se resume a gírias. Trata-se de uma variação regional da língua portuguesa, construída a partir de adaptações naturais da fala. Sons são encurtados, palavras se fundem e o discurso ganha uma lógica própria, sempre buscando simplicidade e proximidade. Nesse contexto, surgem expressões pequenas no tamanho, mas grandes na carga emocional — como o “nu”.

O sentido da expressão

De acordo com o Dicionário Sul-Mineiro de Expressões Idiomáticas, elaborado pela Universidade Federal de Alfenas (Unifal), o “nu” é usado para indicar algo extremamente positivo. Pode se referir a algo gostoso, bonito, agradável, impressionante ou simplesmente muito bom. É uma forma rápida e espontânea de demonstrar aprovação ou satisfação, equivalente a um elogio entusiasmado.

Quem fala geralmente acompanha a palavra com um sorriso ou um tom animado, deixando claro que se trata de uma reação positiva e cheia de entusiasmo.

A origem da palavra

O “nu” funciona como uma interjeição, usada em situações de surpresa, admiração ou espanto, semelhante a expressões como “nossa” ou “uau”. A explicação mais aceita para sua origem está justamente na abreviação de “Nossa Senhora”. Com o passar do tempo e o uso frequente, a expressão foi sendo reduzida até chegar à forma curta e direta que se popularizou em Minas.

Uso no cotidiano mineiro

No dia a dia, o “nu” aparece em diferentes contextos e frases simples, sempre carregado de emoção. Pode surgir diante de um pão de queijo bem feito, de uma conquista inesperada ou de um café preparado no ponto certo. Pequena na forma, a palavra virou símbolo de um jeito mineiro de ver e comentar o mundo: sem pressa, com afeto e muita expressão.