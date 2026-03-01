Presente na rotina de muitas famílias, o vinagre vai além do tempero da salada. Ele aparece na limpeza da casa, na remoção de odores e até em dicas que prometem recuperar o fio de facas. Mas é preciso cautela antes de repetir receitas que viralizam nas redes sociais.

Apesar de popular, o uso do vinagre em lâminas metálicas não é indicado para qualquer situação. O produto pode ajudar em casos leves de oxidação. Fora disso, o risco de danificar o utensílio aumenta.

Como funciona a mistura?

Um dos métodos mais comentados combina vinagre, sal e batata. A proposta é simples. O ácido do vinagre reage com pontos de ferrugem. O sal cria atrito. Já o amido da batata auxilia na fricção sobre o metal.

O passo a passo costuma seguir uma sequência direta. Primeiro, a faca deve estar limpa e seca. Em seguida, aplica-se uma camada fina de sal sobre a lâmina. O vinagre é despejado por cima, mantendo contato por alguns minutos.

Depois, metade de uma batata é usada como se fosse uma esponja. A superfície é esfregada com movimentos firmes e controlados. Ao final, é essencial enxaguar bem e secar com pano limpo. Para alinhar o fio, algumas pessoas utilizam o fundo de uma caneca de cerâmica.

O método é indicado apenas para facas domésticas com pequenas manchas de ferrugem ou perda de brilho. Em casos de danos mais profundos, o ideal é recorrer a afiadores próprios ou a um serviço especializado.

Nem todo metal reage bem

Antes de aplicar qualquer solução caseira, é importante saber de que material é feita a lâmina. Alguns tipos de aço inox suportam contato rápido com vinagre. Mesmo assim, o produto não deve agir por tempo prolongado.

Outros metais podem sofrer consequências indesejadas. O alumínio tende a manchar. O cobre pode alterar a cor. Já o ferro fundido é mais suscetível à ferrugem quando exposto a substâncias ácidas.

Aliado da limpeza doméstica

O vinagre tem como principal componente o ácido acético. Ele atua como desengordurante leve e ajuda na remoção de sujeiras superficiais. Também auxilia no controle de odores e pode colaborar na higienização de superfícies duras.

Na maior parte das aplicações, recomenda-se diluir o produto em água, geralmente na proporção de uma parte de vinagre para duas ou três de água.

Mesmo sendo comum na cozinha, o vinagre não é neutro. Em facas, o contato deve ser breve. Após qualquer uso, é indispensável lavar e secar completamente a lâmina.

Pequenos cuidados fazem diferença. E evitam que uma tentativa de economia termine em prejuízo.