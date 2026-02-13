A Nova Zelândia enfrenta um dos maiores fluxos de emigração das últimas décadas. Em um intervalo de 12 meses até outubro de 2025, mais de 71 mil cidadãos deixaram o país. No mesmo período, cerca de 26 mil retornaram, resultando em perda líquida aproximada de 45 mil pessoas — o equivalente a quase 1,4% da população, estimada em 5,1 milhões de habitantes.

Embora a migração sempre tenha feito parte da dinâmica neozelandesa, especialistas apontam que o volume atual é incomum. Antes da pandemia, o saldo negativo anual girava em torno de 3 mil pessoas, segundo dados oficiais da agência estatística Stats NZ.

Economia em desaceleração pesa na decisão

O cenário econômico ajuda a explicar a intensificação das saídas. A taxa de desemprego alcançou 5,3%, a mais alta em quase dez anos, acompanhada de cortes no setor público. O crescimento do Produto Interno Bruto tem ficado próximo de 1%, enquanto o custo de vida avança acima dos salários.

Com menor poder de compra e oportunidades limitadas, muitos profissionais passaram a buscar alternativas fora do país. Analistas avaliam que o fenômeno atual se diferencia de ciclos anteriores por sua persistência e pela ausência de sinais claros de desaceleração.

Austrália é principal destino

A maior parte dos emigrantes escolhe a Austrália, responsável por cerca de 60% das saídas recentes. Atualmente, mais de 700 mil neozelandeses vivem no país vizinho, além de aproximadamente 100 mil australianos com cidadania da Nova Zelândia.

O mercado australiano oferece salários mais elevados, menor desemprego e benefícios trabalhistas mais amplos. Setores como saúde, segurança pública, mineração e construção civil estão entre os que mais atraem profissionais.

Perfil do emigrante mudou

Tradicionalmente, o fluxo era composto por jovens recém-formados. Agora, cresce o número de trabalhadores experientes, muitos já inseridos no mercado local. Também há participação significativa de cidadãos naturalizados e aposentados que buscam reunir-se a familiares.

Especialistas alertam que a saída contínua de mão de obra qualificada pode comprometer o crescimento e a produtividade no longo prazo, ampliando o desafio de reter talentos no país.