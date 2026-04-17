Um posto na zona sul de São Paulo liberou abastecimento a R$ 0,80. É isso mesmo… A ação inesperada atraiu motoristas de toda a região, que foram até o local curiosos para entender o que estava acontecendo.

Ao longo da ação, mais de 200 veículos foram abastecidos pagando esse preço por litro. Porém, o momento mais importante da experiência acontecia depois, no pagamento, já que os motoristas não sabiam que tudo isso fazia parte de uma ação de marketing da BYD, marca de veículos elétricos muito conhecida no Brasil.

Cupom explicava tudo

Na hora de pagar, cada motorista recebia um cupom fiscal, e nele, apareciam duas informações: o valor pago no abastecimento e uma comparação com o custo de rodar com um carro elétrico da BYD.

O recibo deixava claro que aquele valor gasto na bomba equivalia ao custo estimado para percorrer a mesma distância com um modelo elétrico da marca. Além disso, o cupom também explicava a autonomia do veículo e destacava que, com cerca de R$ 30 em recarga elétrica, seria possível rodar até 280 km. Um QR Code também levava o público diretamente para páginas com informações e concessionárias.

Foto: Reprodução/B9

Objetivo da ação

O objetivo da campanha era deixar claro para o público a diferença de custo entre abastecer um carro a combustão e utilizar um carro elétrico, e também a incentivar o público a considerar os carros elétricos como uma alternativa mais econômica A marca optou por criar uma experiência diferente em que o próprio consumidor vivenciava a comparação no momento do pagamento.