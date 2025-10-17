Luciano Huck está entre os nomes mais valorizados da televisão brasileira. De acordo com estimativas de bastidores, o apresentador recebe um salário fixo de cerca de R$ 4 milhões por mês na TV Globo, valor que o coloca no topo da lista dos maiores rendimentos da emissora. Mas os números não param por aí — quando somados os ganhos com publicidade, participações em campanhas e contratos especiais, o faturamento mensal de Huck pode ultrapassar os R$ 6 milhões.

O apresentador, que comanda o “Domingão com Huck” desde 2021, também tem garantida a permanência na emissora até 2027. O contrato de longo prazo reforça o prestígio do comunicador dentro da Globo, que o considera uma das figuras mais estratégicas do entretenimento nacional.

Ganhos que vão além do palco da TV

Além do salário fixo, Luciano Huck lucra com cotas de publicidade vinculadas ao seu programa, campanhas externas e acordos comerciais com grandes marcas. O apresentador também é conhecido por manter uma sólida relação com o mercado publicitário, sendo presença frequente em campanhas de empresas multinacionais.

Os rendimentos extras fazem com que seu ganho mensal ultrapasse facilmente o valor de uma mansão de luxo em bairros nobres do Rio de Janeiro ou de São Paulo, reforçando sua posição como um dos maiores nomes da comunicação no país.

Contratos e longevidade na carreira

Com mais de duas décadas de trajetória na televisão, Huck construiu uma imagem de apresentador popular e, ao mesmo tempo, influente nos bastidores da mídia e da política. A renovação de seu contrato com a Globo até 2027 demonstra a confiança da emissora em sua força de audiência e capacidade de atrair patrocinadores.

Com uma fortuna avaliada em centenas de milhões, Luciano Huck consolida, a cada ano, o status de apresentador mais bem pago do Brasil — um sucesso que reflete não apenas na tela, mas também nas cifras de seu extrato bancário.