A praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, na Bahia, foi eleita como a melhor praia de enclave do mundo em 2025. O título recolocou o litoral baiano em evidência no cenário internacional, sendo reconhecido por sua preservação, controle de acesso, serviços básicos organizados para receber visitantes e um modelo de turismo de sol e mar sob maior fiscalização ambiental.

O que é uma praia de enclave?

Uma praia de enclave é definida por faixas de areia em áreas isoladas, como ilhas ou unidades de conservação com acesso controlado. Em Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, por exemplo, esse isolamento favorece águas claras, areia limpa e trechos preservados de Mata Atlântica.

Áreas limitadas para o uso público, como áreas de apoio, sinalização e setores para banho, também diferenciam a praia.

Critérios que explicam o destaque da praia no ranking internacional

O título veio do Ranking das Melhores Praias, elaborado pelo Centro Internacional de Formação em Gestão e Certificação de Praias (Cif Playas). O estudo analisou mais de 200 praias em 11 países, com 44 praias brasileiras.

Como avaliação, o Cif Playas utilizou critérios que vão além da beleza do local, medindo também o desempenho ambiental, serviços e capacidade de adaptação climática. Entre os principais pontos analisados estão monitoramento da qualidade da água, biodiversidade, acessibilidade, segurança, resiliência climática, entre outros.

Como resultado, o destino atrai turistas, pesquisadores, gestores públicos e profissionais do setor turístico. Além disso, essa certificação exige relatórios e reavaliações periódicas, o que fortalece a governança local e a integração entre turismo e conservação.

O modelo de preservação e infraestrutura aplicado na Ilha dos Frades é observado por gestores interessados em equilibrar turismo e conservação. Medidas como o controle de acesso e monitoramento ambiental são estratégias que podem ser adotadas em áreas semelhantes.