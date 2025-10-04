Imagina abrir a porta de casa e dar de cara com o chão completamente tomado por caranguejos? A cena, que lembra até as pragas bíblicas, não é ficção: trata-se de um fenômeno natural que acontece todos os anos em algumas regiões do Brasil.

Entre os meses de janeiro e abril, durante as luas cheia e nova, os crustáceos deixam seus abrigos em massa e atravessam estradas, quintais e até ruas inteiras em busca do mar, onde realizam a desova.

Vídeo chama atenção nas redes sociais

Um registro curioso ganhou repercussão nas redes sociais nesta semana. As imagens mostram uma residência que, por estar localizada bem no caminho da rota migratória dos caranguejos, acaba sendo “invadida” por centenas deles de uma só vez. O quintal da casa vira praticamente uma rodovia de crustáceos, em uma movimentação impressionante e ao mesmo tempo assustadora.

O vídeo, além de chamar atenção pela quantidade de animais, desperta a curiosidade de quem nunca presenciou de perto o fenômeno. Para os moradores das regiões costeiras, no entanto, trata-se de um espetáculo que se repete anualmente.

Espectáculo da natureza

Apesar do susto que pode causar, a travessia dos caranguejos é fundamental para a preservação da espécie. O movimento acontece de forma sincronizada, guiado pelas fases da lua e pelo comportamento das marés, que oferecem as condições ideais para que as fêmeas depositem seus ovos no ambiente marinho.

Esse deslocamento em massa, no entanto, também pode causar transtornos em áreas urbanizadas. Ruas bloqueadas, jardins destruídos e até acidentes de trânsito são relatados em locais onde a presença dos caranguejos é mais intensa.

Entre o medo e o fascínio

Para alguns, o cenário lembra filmes de terror ou até passagens bíblicas; para outros, é uma oportunidade rara de observar de perto o ciclo natural da vida marinha. O fato é que a “invasão” anual de caranguejos já faz parte da rotina de várias comunidades litorâneas e continua a despertar tanto espanto quanto admiração.