Em uma das cidades mais visitadas do Brasil, um pequeno refúgio à beira-mar vive uma rotina inusitada: nos meses de férias, é tomado por banhistas e embarcações de luxo; no restante do ano, retorna ao silêncio, como se fosse esquecida.

O movimento sazonal faz dessa praia quase um segredo, conhecido apenas por locais e por alguns turistas dispostos a explorar além do óbvio.

E para quem prefere calmaria, esse é um destino quase perfeito, escondido, tranquilo e cercado por natureza preservada.

Praia brasileira vive cheia apenas nas férias e se torne quase fantasma durante o ano

Essa joia discreta se chama Canajurê. Localizada no norte da ilha de Florianópolis (SC), ela está aninhada entre as praias mais famosas da região: Jurerê e Canasvieiras.

Mesmo assim, muitos visitantes passam por perto sem sequer notar sua existência.

E isso tem uma explicação: Canajurê não é visível da estrada e seu acesso se dá por uma trilha modesta, a partir do canto direito da praia de Jurerê Tradicional, logo depois do trapiche.

A praia é formada por seis pequenas enseadas, separadas por costões rochosos. As águas, calmas e cristalinas, formam verdadeiras piscinas naturais, ideais para nadar ou simplesmente flutuar em silêncio.

A areia fina e clara é emoldurada por vegetação nativa e pedras que criam um cenário de tranquilidade incomum nas praias urbanas.

Com 300 metros de extensão e faixas de areia que variam entre 5 e 15 metros de largura, o espaço é suficiente para quem busca sossego, mesmo nos dias mais cheios do verão.

Praia oferece pouca estrutura, mas recompensa os turistas que fogem do óbvio

Chegar até lá exige disposição e um pouco de planejamento. A entrada fica na Servidão Waldemar Medeiros, uma rua estreita com acesso limitado para carros.

Durante o verão, estacionar pode ser um desafio, pois os poucos espaços disponíveis, tanto públicos quanto privados, costumam lotar cedo.

Não há bares ou restaurantes na praia, então a recomendação é levar tudo: água, alimentos, guarda-sol e até sacolas para o lixo, já que o ambiente local deve permanecer sagrado.

Mas o esforço é compensado. Além do mar tranquilo, é possível assistir a regatas coloridas durante o ano e, com sorte, avistar golfinhos no horizonte. Em frente à praia, uma pequena ilha serve de cenário extra ao visual já encantador.

Canajurê pode não estar nas capas de revistas, mas para quem descobre, vira ponto obrigatório.