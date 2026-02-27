Um dos cartões-postais mais conhecidos de Florianópolis enfrenta um cenário preocupante. A Praia dos Ingleses, no Norte da Ilha, teve a maior parte dos pontos analisados considerada imprópria para banho. O alerta foi divulgado no mais recente boletim do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina.

Atualmente, cinco dos oito trechos monitorados estão contaminados. O número representa um aumento em relação à análise anterior. A recomendação é que moradores e turistas evitem entrar no mar nas áreas sinalizadas.

Onde o banho está liberado?

Mesmo com o alerta, ainda há locais considerados adequados. Estão próprios para banho:

Ponto 77 – em frente à Rua Morro das Feiticeiras

Ponto 58 – em frente à Rua Dante de Pata

Ponto 78 – na Estrada Dom João Becker, nº 305 B

Nesses trechos, os índices de qualidade da água permanecem dentro dos padrões permitidos.

Trechos com restrição

A situação é diferente em outros pontos da praia. Foram classificados como impróprios:

Ponto 27 – Rua Recanto do Sol, à esquerda do Rio Capivari

Ponto 98 – Foz do Rio Capivari

Ponto 28 – Estrada Dom João Becker, nº 355

Ponto 57 – Rua Ruth Pereira (Rua do Siri)

Ponto 29 – Rua da Igreja

A classificação indica que houve excesso de bactérias, como a Escherichia coli, acima do limite definido por normas federais. O contato com essa água pode provocar problemas de saúde, principalmente gastrointestinais.

Como é feita a análise?

O controle da balneabilidade em Santa Catarina ocorre desde 1976. O programa segue critérios técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Águas e pela CETESB, com base na Resolução Conama nº 274/2000.

Pelas regras, um ponto é considerado próprio quando, nas últimas cinco semanas, ao menos 80% das amostras apresentam até 800 unidades de E. coli por 100 mililitros de água. Quando esse limite é ultrapassado com frequência, o local passa a ser classificado como inadequado.

Panorama na Capital

O problema não se restringe aos Ingleses. Em toda a Capital, 22 dos 87 pontos avaliados estão impróprios. O percentual chega a 25,29%. Na prática, uma em cada quatro áreas monitoradas apresenta algum nível de contaminação.

Apesar disso, há boas notícias. Praias como Brava, Daniela, Canasvieiras, Jurerê, Jurerê Internacional e Santinho, no Norte da Ilha, permanecem totalmente liberadas. No Leste, Barra da Lagoa, Joaquina e Mole também apresentam condições favoráveis.

Enquanto o quadro não melhora, a orientação é simples: observar as placas, consultar os boletins oficiais e evitar o banho nos trechos sinalizados.