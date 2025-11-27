Tradicionalmente marcado pela Black Friday, o mês de novembro já movimenta o mercado automotivo brasileiro. Antes mesmo da data principal de descontos, diversas montadoras iniciaram campanhas promocionais com reduções expressivas em modelos populares e em veículos de maior valor agregado.

Entre as primeiras a anunciar cortes de preço está a Fiat, que aplicou reduções significativas nos modelos Argo e Cronos. O Argo Drive 1.0, terceiro automóvel mais comercializado do país no acumulado de 2024, está disponível por R$ 85.990, valor R$ 10 mil abaixo do preço original de R$ 95.990. Já o Cronos Drive 1.3 passou de R$ 112.490 para R$ 96.990, representando um abatimento de R$ 15.550. Além da redução, ambos contam com condições de financiamento com taxa zero.

Marcas chinesas reforçam ofensiva promocional

As montadoras asiáticas também intensificaram a disputa no período pré-Black Friday. A BYD lançou uma série de descontos que chegam a cifras de grande impacto no segmento elétrico e híbrido. O Song Plus Premium pode ser encontrado por R$ 259.990, R$ 39.800 abaixo do valor anterior. Já o Tan 2025 recebeu a maior redução da campanha: um corte de R$ 110 mil, passando de R$ 536.800 para R$ 426.800.

Outras montadoras entram na disputa

Hyundai, Ram e Chevrolet também aderiram ao movimento e publicaram listas com valores reajustados. No caso da Hyundai, os descontos contemplam modelos como HB20 e Creta, com reduções que vão de R$ 4 mil a R$ 15 mil, dependendo da versão. Na Chevrolet, o Onix de entrada caiu de R$ 99.990 para R$ 84.990, enquanto o Tracker RS tem novo preço de R$ 166.900.

Na Ram, o destaque fica para a Rampage R/T, que teve queda de R$ 29.930.

Com diferentes faixas de preços e condições especiais de financiamento, o setor automotivo antecipa um dos períodos mais competitivos do ano, estimulando consumidores a fechar negócio antes mesmo da última semana de novembro.