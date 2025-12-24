Com os últimos feriados de 2025 prestes a se despedir, muitos já se preparam para retomar a rotina em 2026. O novo ano chega carregado de expectativas: recomeço nos estudos, metas de trabalho, novos projetos e o desejo renovado de alcançar objetivos.

Mas para quem já sente saudade das pausas de fim de ano antes mesmo delas acabarem, uma boa notícia se destaca no horizonte: 2026 será um ano generoso em feriados, muitos deles com potencial de se transformar em feriadões prolongados.

Prepare suas folgas! 2026 será um ano cheio de feriados

Logo no início do ano, a Confraternização Universal, em 1º de janeiro, cairá numa quinta-feira. Se houver emenda na sexta-feira (02/01), o descanso pode se estender por quatro dias seguidos.

Fevereiro traz o tradicional Carnaval, com folga na segunda e terça, dias 16 e 17, e, para muitos, o descanso começa já no sábado anterior, dia 13 de fevereiro.

Abril será um mês estratégico para quem gosta de planejar. A Sexta-feira Santa será no dia 3, garantindo um fim de semana prolongado.

Pouco depois, no dia 21, Tiradentes cairá numa terça-feira. Com a possibilidade de “enforcar” a segunda (20/04), muitos podem conquistar mais um período de quatro dias de folga.

Maio começa com o Dia do Trabalho (01/05), em uma sexta-feira. Já junho terá Corpus Christi no dia 4, uma quinta-feira que, se combinada com folga na sexta (05/06), garante outro feriado estendido.

Depois, só em setembro, com a Independência do Brasil no dia 7, uma segunda-feira que, por si só, já rende três dias de descanso.

Outubro e novembro seguem o mesmo ritmo: os feriados de Nossa Senhora Aparecida (12/10) e Finados (2/11) também caem em segundas-feiras.

Em dezembro, o Natal encerrará o ciclo com mais uma folga na sexta-feira, dia 25, formando outro fim de semana prolongado.

Férias de 2026 pode ter mais dias se combinada com feriado

Ao todo, serão 13 datas com potencial de emenda, um alívio para muitos trabalhadores. Essas folgas, além de darem respiro ao calendário, podem ser ainda mais vantajosas para quem deseja tirar férias.

Com um bom planejamento, é possível programar os 30 dias legais combinando com um desses feriadões, esticando o descanso e economizando dias do saldo total.

Meses como abril, maio e novembro oferecem boas oportunidades nesse sentido, maximizando o tempo livre com inteligência.

Para 2026, a dica é clara: organize-se com antecedência e aproveite ao máximo os intervalos que o calendário generosamente oferece.